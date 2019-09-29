أحمد موسى يفضح الإخوان: يقتلون بعضهم للمتاجرة بالدماء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت محمد علي للحشد ضد الدولة المصرية.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإخوان فشلوا في الحشد، ومحمد علي ستارة للإخوان اللي الناس كارهاهم»، متابعا: «الجزيرة أيضا تدفع الناس، وكل يوم تثبت حقيقة التآمر القطري ضدنا».



وأشاد موسى بالتعامل الأمني الاحترافي مع تظاهرات الأيام الماضية، متابعا: «الأمن عارف إن الإخوان بيقتلوا بعض في التظاهرات للمتاجرة بها»، متابعا: «الإخوان يعملون على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للتظاهر ضد الدولة، ومش قادرين حتى يحشدوا 80 واحد معظمهم أطفال».



واستكمل موسى: «الإخوان عايزنين يحشدوا 50 ألف لإسقاط الدولة والرئيس»، محذرا من الثقة في الإخوان: «الإخوان خونة وبيبعوا التسجيلات الصوتية لأصدقائهم بـ 1000 جنيه، ويتفقوا مع الجزيرة لتصوير تظاهراتهم بالدورون».