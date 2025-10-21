الخماسي الحديث يشارك في دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا

يشارك المنتخب المصري للخماسي الحديث البارالمبي في دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية (لذوي الهمم)، المقامة خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر بمدينة ميرسن بتركيا، وهو المنتخب الوحيد المشارك من مصر.

وحمل علم مصر في حفل الافتتاح لاعبا المنتخب الوطني آية الله أيمن ومحمد السيد ورافقهم محمد فتحي المدير الفني للمنتخب.

وتضم بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة 16 لاعبًا ولاعبة بواقع 10 رجال و 6 لاعبات.

اللاعبون هم: محمد رامي، يوسف محسن، عبد الله محمدين، محمد السيد، عبد الحميد احمد، خالد حمدي، محمد رمضان، عبد الرحمن يوسف، هادي احمد يوسف، مؤمن عباس.

واللاعبات هن: آية الله أيمن، حنين رمضان، هاجر محمد، سما ايمن، سلمى عصام، ملك ممدوح.

ويقود المنتخب فنيًا محمد فتحي المدير الفني، أسامة مطاوع مدير فني جري، أماني البنهاوي دكتور علاج طبيعي، وممدوح ولسن.

ويرأس البعثة في البطولة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

ويفتتح المنتخب المصري مشاركته في البطولة الجمعة 24 أكتوبر.

وصرح المهندس شريف العربان بأن مصر تشارك في دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بمنتخب الخماسي الحديث فقط لمسابقة الليزر-رن ، واضاف اننا نعطي نفس الاهتمام والفرص لمنتخب ذو الهمم مثلما نفعل مع المنتخب الاول ( للأصحاء) .

كما ابدي لاعبي ولاعبات المنتخب الأول للخماسي الحديث دعمهم ومتابعتهم لزملائهم في المنتخب من ذو الهمم في كل البطولات التي يخوضونها باسم مصر .