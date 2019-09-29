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توك شو

أحمد موسى يشيد بتعامل الإعلام المصري مع دعوات الفوضى ..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء الإعلام المصري في التعامل مع دعوات الفوضى والتخريب في الأيام الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، «الإعلام المصري يقف موقفًا موحدًا للدفاع عن الدولة، ويجب أن يستمر على ذلك»، مضيفا «عمري ما انتقدت الإعلام لحاجة شخصية، ولكن لصالح البلد».

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لزملائه الإعلاميين في جميع القنوات، متابعًا «الكل واقف مع البلد، وهذا أمر يحسب لجميع الإعلاميين، وأتمنى أن يحيي الرئيس الإعلام بعدما وجه اللوم للإعلاميين، ولدينا حرية غير مسبوقة».

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