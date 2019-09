مخرج The Fast and the Furious متهم بالاعتداء على فتاة

تعرض المخرج روب كوهين الذى قدم "The Fast and the Furious" و"The Mummy" لهجوم شرس بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسى على فتاة وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتى" الفنية و"HuffPost".





ويؤكد التقرير أن المخرج روب كوهين اعتدى جنسيا على فتاة وهي غير واعية، في عام 2015 عندما طالبها برويتها لاختبارها فى أحد الأدوار بأحد أعماله .





وكشفت الفتاة فى تصريحات لها عن الاعتداء عليها جنسيا بعد ان طالبها للعمل معه ومنحها فرصة فى فيلمه الجديد.