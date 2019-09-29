Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مخرج The Fast and the Furious متهم بالاعتداء على فتاة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:23 م
المخرج روب كوهين
المخرج روب كوهين
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرض المخرج روب كوهين الذى قدم "The Fast and the Furious" و"The Mummy" لهجوم شرس بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسى على فتاة وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتى" الفنية و"HuffPost".

ويؤكد التقرير أن المخرج روب كوهين اعتدى جنسيا على فتاة وهي غير واعية، في عام 2015 عندما طالبها برويتها لاختبارها فى أحد الأدوار بأحد أعماله.

وكشفت الفتاة فى تصريحات لها عن الاعتداء عليها جنسيا بعد ان طالبها للعمل معه ومنحها فرصة فى فيلمه الجديد. 

ورد محامى كوهين، مارتن سينجر على هذه الاتهامات، قائلا "قدمت تأكيدات مسيئة بشكل غير معتاد بأن موكلي متورط في سوء سلوك جنسي شنيع، ومخالفات جنائية، وغيرها من السلوكيات غير اللائقة، والتي تم التشكيك فيها بشدة ونفيها من قبل موكلي"، وحذر من نشر هذه القصة في محاولة للجذب الإعلامي لحملة "Me Too".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إعادة المباراة .. سيناريوهان أمام الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

لحظة مؤلمة.. والد حارس الملك سلمان يلتقي والد القاتل.. فيديو

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

مؤشر للإصابة بأمراض خطيرة.. 3 روائح غريبة يصدرها جسمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد