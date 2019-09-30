حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30/9/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين الجمعة 30 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاثنين 30- 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 30 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تكون لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك لكن ينصحك الفلك بأن تكون مرنا.





حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



عاطفيا: القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

مهنيا واجتماعيا: تميل لإنجاز عملك بحماس وتحسن التعبير عن أفكارك وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس... كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأشخاص من حولك.

عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



ماليا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في نفقاتك.

عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد في برجك يحسنان طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

عاطفيا: الفلك يمدك بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

عاطفيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تستمتع بالحب بعيدا عن العيون، واعتنِ اليوم بصحتك واعمل في سرية وكتمان.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

عاطفيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.



حظك اليوم الاثنين30 -9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ وقد تجد اليوم نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

عاطفيا: تعدك الأفلاك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب، فقط إذا كنت متزوجا ابتعد عن الاستفزاز.



