فضيحة.. حبس عالم عقب توصله إلى أسباب انتشار السرطان غرب تركيا

قضت محكمة تركية بحبس عالم ومهندس طعام تركي وناشط في مجال حقوق الإنسان لمدة 15 شهرًا، بسبب نشره نتائج دراسة قام بها، ربط من خلالها بين التلوث السام بالتربة والماء والغذاء وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في غرب تركيا.



وأدانت المحكمة التركية، أُدين بولنت شيك، النائب السابق لمدير مركز سلامة الأغذية والبحوث الزراعية بجامعة أكدنيز في أنطاليا جنوب غرب تركيا، بالكشف عن معلومات سرية بعد نشر النتائج في سلسلة مؤلفة من أربعة أجزاء في إحدى الصحف التركية في إبريل عام 2018.



وتعود أحداث القصة، عندما تولى "شيك" بتكليف من وزارة الصحة التركية إجراء دراسة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين السمية في التربة والمياه والغذاء وارتفاع معدل الإصابة بالسرطان في غرب تركيا.



وبعد العمل لمدة 5 سنوات على الدراسة، اكتشف "شيك" وفريق من العلماء مستويات خطيرة من المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في عينات متعددة من الأغذية والمياه من عدة مقاطعات في غرب تركيا، كما وجد أن المياه في العديد من المناطق السكنية غير آمنة للشرب بسبب تلوث الرصاص والألومنيوم والكروم والزرنيخ.



وعقب نشره هذه النتائج في صحيفة جمهوريت التركية المعارضة، بسبب نشره مثل هذه المعلومات.