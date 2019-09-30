برلمانى يزف بشرى للمواطنين بشأن عودة المستبعدين من دعم التموين



أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بما أعلن عنه الرئيس السيسي بشأن متابعته بنفسه لـ إجراءات تنقية البطاقات التموينية بنفسه ، مشيرا إلى أن الرئيس أراد أن يطمئن محدودى الدخل بشأن حقهم فى دعم التموين ، مما يؤكد على شعوره بالمواطن البسيط وأنه لن يصدر أى قرار ضد مصلحته.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الوارد أن يكون بعض الموظفين فى مديريات التموين قاموا بإدخال معلومات خاطئة عن المستحقين للدعم مما أدى إلى حذفهم بشكل خاطىء أو أن المواطن يكون قد أدخل معلومات بشكل خاطىء تسببت فى استبعاده من دعم التموين.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن وزارة التموين أطلقت 4 مراحل بشأن المراجعات للمستحقين من الدعم ثم أطلقت مراجعة نهائية ، ومع ذلك تجددت الشكاوى من المواطنين بشأن إستمرار إستبعادهم من دعم التموين ، الأمر الذى دعا الرئيس يتدخل بنفسه لشعوره بأن هناك عددا من محدودى الدخل يستحق الدعم وانه من الممكن ان يتم حذفه من بطاقات التموين بالخطأ.



وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تثبت كل يوم أنها تعمل صالح برامج الحماية الإجتماعية والأمن الإجتماعى للتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين ، خاصة وان مثل هذه القرارات هامة فى ظل اكتواء المواطنين بنار إرتفاع الأسعار.



وقال إن الرئيس السيسى لن يترك أحدا من المستبعدين من دعم التموين بالخطأ يحذف من بطاقات التموين ، وسيتم إعادة المستبعدين إذا تم تطبيق عليها محددات وزارة التموين للاستبعاد من التموين عن طريق الخطأ.



وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

