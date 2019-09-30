تعرف على شروط التقدم لجائزة فاروق حسني في الفن التشكيلي

أعلن الفنان فاروق حسني، عن أول مسابقة تحمل أسمه، خلال حفل إفتتاح مؤسسة ومتحف فاروق حسني، بالزمالك، وتخصصت المسابقة في دورتها الأولى في مجال الفن التشكيلي، وتكون قيمتها المادية خمسون ألف جنيه.



ومن المقرر أن تطلق المؤسسة في العام القادم، 3 مسابقات واحدة في مجال الأدب، والثانية في التصوير، والثالثة، في العمارة.



واشترطت الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون عمره ما بين 18 و35 عامًا، وأن يكون العمل أصليًا والمتقدم يملك كافة حقوقه الفكرية، وأن يكون العمل لوحة تصوير فقط ألوان (أكريليك- زيتية- وسائط متعددة)، وأن يكون عام إنتاجه بحد أقصى 2017، ولم يسبق له الحصول على جوائز.



وكذلك لا يحق للمتقدم الإشتراك بأكثر من عمل، وألا يزيد أحد أضلاع العمل الفني المشارك عن 120 سم بالإطار الخارجي، علمًا بأن موعد التقديم في الفترة ما بين 1 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المُقبل.



يذكر أن المؤسسة جرى تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي في العاشر من يونيو الماضي، وتهتم بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها، كما تعمل على خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

