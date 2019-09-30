طريقة عمل الأرز المعمر

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل الارز المعمر .

وتضمّنت مقادير طريقة عمل الارز المعمر يلي:

2 كوب أرز

4 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة صغيرة ملح

فلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الارز المعمر خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

