طريقة عمل الأرز المعمر

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل الارز المعمر .
وتضمّنت مقادير طريقة عمل الارز المعمر يلي:
2 كوب أرز
4 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي
2 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة صغيرة ملح
فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الارز المعمر خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير طريقة عمل الارز المعمر يلي:
2 كوب أرز
4 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي
2 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة صغيرة ملح
فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الارز المعمر خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..