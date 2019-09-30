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توك شو

طريقة عمل الأرز المعمر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:59 م
الأرز المعمر
الأرز المعمر
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، طريقة عمل الارز المعمر .
وتضمّنت مقادير طريقة عمل الارز المعمر يلي:
2 كوب أرز
4 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي
2 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة صغيرة ملح
فلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الارز المعمر خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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