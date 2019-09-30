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حوادث

عامل يطعن طالبا وشقيقه بمطواة لخلافات جوار في البساتين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:35 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب – محمد صبرى:
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عامل تعدى على طالب وشقيقه بسلاح أبيض بسبب خلافات حول الجيرة.

ورد لقسم شرطة البساتين إشارة مستشفي خاص يفيد استقباله طالبا مصابا بجرح غائر بالصدر وشقيقه عامل مصابا بجرح نافذ بالظهر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وعامل لحام (مصاب بجروح) بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها كل من الطرفين علي بعضهما البعض بالضرب وقام الأخير بالتعدي علي المجني عليهما باستخدام سلاح ابيض " مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابتهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفين وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .
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