الملك سلمان يستقبل أسرة عبد العزيز الفغم.. ماذا قال خادم الحرمين عن حارسه الشخصي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أسرة حارسه الشخصي الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، وفي مقدمتهم والده بداح بن عبد الله الفغم.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد.



وأثنى الملك سلمان على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم وتفانيه في خدمة وطنه.



ومن جهتهم، عبر والد وإخوان وإبنا عبد العزيز الفغم عن جزيل شكرهم للملك سلمان على مواساته لهم.

