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رياضة

أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:34 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضي
اجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبتهم بمساندة النادي في ملف ازمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، بعد انسحاب الأخير وعدم حضوره لملعب برج العرب لخوض المباراة في ظل تمسك النادي السنغالي  بموعد اللقاء السابق وتوجه الفريق لبتروسبورت مساء يوم السبت الماضي.

وكشف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لمسؤولي الزمالك عن وجود مخاطبات رسمية تمت بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين مسؤولي الكاف للتأكيد على أن نقل المباراة لبرج العرب جاء بناء على طلب الأمن وكي يتسنى للجماهير حضور اللقاء في ظل صعوبة اقامة المباريات في القاهرة بحضور جماهيري لاسيما وأن مباريات الدوري المصري تقام بدون حضور الجماهير.

وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لمسؤولي الزمالك بأن الجبلاية تدعم ملف الفريق الأبيض في الفترة الحالية من اجل احتساب اللقاء لمصلحة الزمالك.
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