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رياضة

بعد مضاعفة العقوبة المالية.. موقف مدرب الأهلي من صالح جمعة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
رفض رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة العفو عن صالح جمعة لاعب الوسط بعد غيابه عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت في إياب دور الـــ32 لدورى الأبطال الأفريقي التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة وتأهل لدور المجموعات.

وكان رينيه فايلر، طالب عبدالحفيظ بمضاعفة العقوبة المالية علي صالح جمعة؛ بعد أن اطلع علي سجله في الفريق وعلم بتكرار تلك الوقائع مرارًا، مؤكدًا أنه لن يقبل مهما حدث بأي خروج عن الإطار والنظام المعمول به داخل النادي والالتزام خارج الملعب قبل داخله بالنسبة إليه لأن اللاعب المحترف يجب أن يكون نموذجًا يحتذي به.

وطالب المدرب بعدم الوقوف كثيرًا أمام هذا الموقف خاصة أن اللاعب امامه فرصة أخيرة ليدخل حساباته الفنية وهو الإلتزام التام بتعليماته والارتقاء بمستواه البدني والفني فهو غير قادر حاليا علي خوض مباراة بالكامل.

وقال فايلر لمعاونيه إنه منح جميع اللاعبين فرص المشاركة عدا المصابين وصالح جمعة فقط وهو لن يغلق الباب في وجه الأخير وسيكون له فرصة أخري شريطة الالتزام التام ولكن دون رفع العقوبات. 

وأبدي رينيه فايلر، سعادته بتطور مستوى لاعبيه داخل الفريق دفاعيًا وهجوميًا خاصة في ظل سعيه لتجهيز الجميع، إلى جانب العمل علي تلافي جميع الملاحظات. 

وقال رينيه فايلر إنه من الصعب الاعتماد فقط على 13 أو 14 لاعبا في ضوء المباريات المتعددة التي يخوضها الأهلي خلال الفترة المقبلة في مختلف البطولات، لذلك يسعى لرؤية كل اللاعبين بشكل عملي في الملعب.

وأضاف رينيه فايلر أنه ليس من المنطقي أن يقول إن هناك لاعبين مفضلين لديه، لأنه يعمل مع فريق كامل، والمالي اليو ديانج لاعب مميز مثل جميع اللاعبين بالفريق فالكل يبذل مجهودا كبيرا من أجل المشاركة بشكل أساسي. 

وأوضح رينيه فايلر أن جميع المباريات المقبلة قوية والفريق يستعد لها بشكل جيد والجميع داخل النادي يتطلع لتحقيق الفوز بشكل مستمر.

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