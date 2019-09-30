فيديوجراف| السيسي للشعب: اطمنوا

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة يطمن فيها المواطنين المصريين محدودى الدخل عبر حسابه على موقع تويتر بسبب بعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية.



وقال الرئيس السيسي ، " في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا، ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.