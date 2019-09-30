مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك

كشف الجهاز الطبي للفريق اللول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية.



وكان مصطفى فتحى خضع فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة ورافقه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض.



وأكد مصطفى فتحى إنه أصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات ولا يوجد قلق من مشاركته بعد تخوف اللاعب خلال الفترة الماضية من تجدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.