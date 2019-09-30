كيف تعافى الجنيه أمام الدولار؟.. اعرف الأسباب

على مدار الأسبوعين الماضيين هوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة، مقابل تعافي الجنيه المصري، باعتباره انعكاسا لمنجزات الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 الماضي واستكملتها مع قدوم العام المالي الجاري.



ينشر " صدي البلد" عددا من المؤشرات التي تسببت في تعافي موقف العملة المحلية "الجنيه" في مواجهة الدولار علي مدي الأسابيع القليلة الماضية؛ من بينها ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلي نحو 45 مليار دولار بمعدلات تجاوزت حاجز الـ 150% منذ 2013.



وفقا لتقارير حكومية فقد تصاعدت فاتورة صادرات مصر خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2019 إلي 28.5 مليار دولار بعد أن كانت 25.83 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 2.7 مليار دولار، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج عوائد دولارية بقيمة بلغت 25.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وكذلك عوائد السياحة والسفر والتي تعافت إلي 12.6 مليار دولار بعد أن كانت 9.804 مليار في العام المالي السابق له.



وارتفعت عوائد المرور في قناة السويس من العملة الأجنبية لتسجل 5.731 مليار دولار مقابل 5.706 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 25 مليون دولار.



وهوت معدلات التضخم السنوية إلي 4.9% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.9% عنه في الشهر السابق له بفارق 1%، مع وصول نسب التضخم الشهرية لمعدلات سالبة في أغسطس الماضي مسجلة -0.4% بعد أن كانت 1% بنهاية يوليو السابق .



ونجحت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري بآخر اجتماعين لها في تخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.5%، ليصبح سعر الفائدة علي الاقتراض بالبنوك لـ 14.25% بعد أن كان 16.75%، و الإيداع لـ13.25% بعد أن كان 15.75%، ليسهم ذلك في اعطاء ميزة أكبر للمستثمرين و المنتجين في زيادة صادراتهم وتحريك قوي الانتاج بكافة القطاعات الاقتصادية و زيادة معدلات الانتاج والاستهلاك وما سيتبعه من زيادة فرص التشغيل .



وهوى الدولار لأدنى مستوى بالبنوك ليسقط بمعدلات غير مسبوقة مسجلا 16.21 جنيه بتعاملات نهاية اليوم الاثنين، بمعدل هبوط بلغ 15 قرشا على الأقل منذ الأسبوع الماضي.



وسجل الدولار أدنى سعر صرف له ببنكي "الإسكندرية، التجاري الدولي" نحو 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.



ووصل متوسط سعر الدولار ببنوك "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي"، مسجلا 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار ببنوك "الأهلي اليوناني، البركة، عوده، الأهلي المصري، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس" نحو 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، بينما جاء أعلي سعر للدولار بالبنك الزراعي المصري ليسجل 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

