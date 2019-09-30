مش جديد عليه.. خالد علي يدعم الجماعة الإرهابية ويحرض على التظاهر

بعد أن أثبت الشعب مجددًا للعالم أجمع وعيه، وتصدى لدعوات التخريب وأحبط مخططات الجماعة الإرهابية وأعوانها الفترة الماضية محاولين إحداث حالة من الفوضى، ظهر علينا من جديد المحامى خالد على ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية التى استباحت دم المصريين.





كشف خالد على هذه المرة عن وجهه الحقيقى حينما ظهر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، متناسيًا ما فعلوه فى البلاد والشعب.





كما قام خالد على بتحريض الشباب على التظاهر، ولم ينتبه إلى مصلحة البلاد متناسيًا فترة النمو الاقتصادى التى تمر بها البلاد حاليًا.





وحصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى يديره خالد على، على تمويلات أجنبية لدعم التظاهرات.