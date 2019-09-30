3 مواجهات نارية وكلاسيكو.. تعرف على جدول مباريات برشلونة في شهر أكتوبر

بداية برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست مثالية

مرت 7 جولات من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020، والتي شهد تراجعًا واضحًا لفريق برشلونة، حيث احتلوا المركز الرابع في الدوري حتى الآن، بعد خسارتهم لمباراتين وتعادلهم في مباراة.برشلونة في دوري أبطال أوروبا حاله لم يكن أفضل من حاله في الليجا، حيث تعادل الفريق في مباراته الأولى في دوري المجموعات أمام نادي بروسيا دورتموند.وينتظر برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تحوم حوله الشكوك لكثرة تعرضه للإصابات، مباريات نارية في شهر أكتوبر القادم، مابين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.ويعرض لكم صدى البلد جدول مباريات برشلونة في شهر أكتوبرمباراة أمام إنتر الإيطالي على ملعبه الكامب نو يوم الأربعاء 2 أكتوبر في دوري أبطال أوروبامباراة أمام إشبيلية على ملعبه الكامب نو يوم الأحد 6 أكتوبر في الدوري الإسبانيمباراة أمام إيبار في خارج ملعبه يوم 19 أكتوبر في الدوري الإسبانيمباراة أمام سلافيا براغ التشيكي خارج ملعبه يوم 23 أكتوبر في دوري أبطال أوروبامباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسبانيمباراة أمام بلد الوليد يوم 29 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني