3 مواجهات نارية وكلاسيكو.. تعرف على جدول مباريات برشلونة في شهر أكتوبر

مرت 7 جولات من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020، والتي شهد تراجعًا واضحًا لفريق برشلونة، حيث احتلوا المركز الرابع في الدوري حتى الآن، بعد خسارتهم لمباراتين وتعادلهم في مباراة.
وينتظر برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تحوم حوله الشكوك لكثرة تعرضه للإصابات، مباريات نارية في شهر أكتوبر القادم، مابين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويعرض لكم صدى البلد جدول مباريات برشلونة في شهر أكتوبر
مباراة أمام إنتر الإيطالي على ملعبه الكامب نو يوم الأربعاء 2 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا
مباراة أمام إشبيلية على ملعبه الكامب نو يوم الأحد 6 أكتوبر في الدوري الإسباني
مباراة أمام إيبار في خارج ملعبه يوم 19 أكتوبر في الدوري الإسباني
مباراة أمام سلافيا براغ التشيكي خارج ملعبه يوم 23 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا
مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني
مباراة أمام بلد الوليد يوم 29 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني
- بداية برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست مثالية
وينتظر برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تحوم حوله الشكوك لكثرة تعرضه للإصابات، مباريات نارية في شهر أكتوبر القادم، مابين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويعرض لكم صدى البلد جدول مباريات برشلونة في شهر أكتوبر
مباراة أمام إنتر الإيطالي على ملعبه الكامب نو يوم الأربعاء 2 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا
مباراة أمام إشبيلية على ملعبه الكامب نو يوم الأحد 6 أكتوبر في الدوري الإسباني
مباراة أمام إيبار في خارج ملعبه يوم 19 أكتوبر في الدوري الإسباني
مباراة أمام سلافيا براغ التشيكي خارج ملعبه يوم 23 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا
مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني
مباراة أمام بلد الوليد يوم 29 أكتوبر على ملعبه الكامب نو في الدوري الإسباني