20 ساعة يوميا.. أهالى شارع صلاح الخولى بفيصل يشكون انقطاع المياه

استغاث المواطن رامى أبو الخير، من أهالى شارع صلاح الخولى من عمرو بن العاص المطبعة فيصل بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لفترات طويلة.



وقال فى رسالته: الانقطاع يكاد يكون شبه دائم فأحيانا تصل فترات الانقطاع إلى 20 ساعة يوميا، وبقالنا على الحال ده حوالى شهرين، مناشدا المسئولين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

