القاتل الأول في الخليج.. أمراض القلب قد تتحول إلى وباء خلال أعوام بهذه الدول

كشفت الكويت عن "القاتل الأول" في البلاد، وأنه وصل إلى 235 ألف كويتي وأن "معدلات الإصابة بأمراض القلب في الكويت مرتفعة، لكنها طبيعية مقارنة بالمعدلات العالمية"، حسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية، نقلا عن مديرة مستشفى الأمراض الصدرية في الكويت ريم العسعوسي.



وأكد أقدم طبيب قلب في الكويت، صلاح الدين الغول، أنه في عام 1974 كان عدد المرضى 2000 شخص، بينما وصل هذا العدد الآن إلى 235 ألف مريض.



ويرتبط نحو 48% من الوفيات حول العالم بالأمراض القلبية، والدول العربية ليست بعيدة عن تلك الاحصاءات وخاصة منطقة الخليج العربي، فالإمارات مثلًا تملك أحد أعلى معدلات وفيات أمراض القلب في العالم.



الإمارات معدلات عالمية



وتلقي أمراض القلب والأوعية الدموية بظلالها على الامارات، كونها واحدة من أبرز أسباب الوفاة، وهي تتسبب بما معدله 30% من حالات الوفاة، فقد أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 50% ممّن يموتون بسبب هذه الأمراض في بعض دول الخليج، بحسب ما نقل موقع الخليج عن الدكتور وائل المحميد، مختص طب القلب والأوعية الدموية، والرئيس السابق لجمعية القلب الخليجية في 2017.



في حين أشارت هيئة الصحة في دبي إلى أن 37% من الإماراتيين بأعمار تتراوح بين 35 و70 يعانون ارتفاع ضغط الدم. وعلى الرغم من مسؤولية العامل الوراثي عن بعض تلك الحالات، فإن أغلبيتها تعزى إلى عوامل متعلقة بنمط الحياة، كما تزداد فرص الإصابة بمرض السكري والأمراض المصاحبة له، كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، نتيجة ارتفاع السمنة بين النساء.



السعودية



وصلت السعودية في العام ٢٠١٤ إلى معدلات مرتفعة ووصلت نسبة الوفيات بسببه إلى ٤٢٪ . ومن المعروف أن ٢٥٪ من السعوديين يعانون من مرض السكري.



ووفق الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء فإن السبب الرئيسي لوفاة مرضى السكري يعود إلى أمراض القلب بحيث تشكل النسبة نحو ثلث حالات الوفاة، وأكدت جمعية القلب السعودية أكدت أنه بحلول ٢٠٣٦ فإن أمراض القلب ستصل إلى نسب أمراض السكري، وستتحول بدورها إلى وباء أيضًا.



وفق الجمعية أكثر من ٥٠٪ من السعوديين الذين لم يتجاوزا الخامسة والعشرين من عمرهم مع بلوغهم الخمسين سيكونون معرضين للإصابة بأمراض القلب بوجود عوامل مساعدة كالسكري والكوليسترول والسمنة.

