توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 1/10/2019



برج الثور

مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا الاستسلام بسهولة فكن قوي وصامد يا عزيزي وتحدي جميع الصعاب

عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا

صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك



برج الجوزاء

مهنيًا: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين

عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك وحاول البداية هذه المرة على أسس الصراحة والتفاهم

صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشكلاتك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين



برج السرطان

مهنيًا: تتبنّى وجهة جديدة مريحة فى عملك، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التى كنت تخطط لها

عاطفيًا: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وقلقه

صحيًا: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية



برج الأسد

مهنيًا: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك فى مجالك العملي، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك وتجعلك تنسى كل الضغوط التى تعرضت لها الفترة الماضية

عاطفيًا: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة

صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل



برج العذراء

مهنيًا: يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية وحتى المضاربات المالية، ولن تخذلك النتائج بل تكون على قدر طموحاتك

عاطفيًا: تبادل الشريك أصدق المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدّمت بعض التنازلات لإرضائه

صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تعود بالفائدة عليك على المستوى النفسي والجسدي



برج الميزان

مهنيًا: نقاشات جادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافًا لنيات بعضهم السيئة وتسعد اخر اليوم بالنتائج وحزن الحساد

عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب

صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما



برج العقرب

مهنيًا: يوم من العلاقات المريحة والجيدة فى مجالك العملي، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط يكون واجد هذا اليوم

عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض تتخلص منهًا قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا

صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك



برج القوس:

مهنيًا: وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية أمام رئيسك فى العمل لعلك تستلم مركزًا أعلى وترقية

عاطفيًا: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك

صحيًا: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا



برج الجدي

مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وأن لا تعتمد على أحد أو الحظ فقط اعتمد على نفسك والحظ سيساعدك اكيد

عاطفيًا: تطلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي قد تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خطّطت له

صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة



برج الدلو

مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع فتسعد ويقف الفلك الى جانبك فى باقى المشاريع أيضا

عاطفيًا: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تعامل الحبيب بقسوة بل كن متساهلًا معه

صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل



برج الحوت

مهنيًا: مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك وتجعلك تحسن وضعك المادي، والأمور ليست سوى مسألة وقت فركز واعزم على النجاح

عاطفيًا: لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، ولا تزعجه بأسئلتك الكثيرة

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب طويلًا ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 01 اكتوبر-تشرين الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.برج الحملمهنيًا: قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك فى هذا الأمرعاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو إلى سعي لكسب قلبك وممارسة سحركصحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام