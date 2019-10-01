توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 1/10/2019

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 01 اكتوبر-تشرين الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.
برج الحمل
مهنيًا: قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك فى هذا الأمر
عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو إلى سعي لكسب قلبك وممارسة سحرك
صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام
برج الثور
مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا الاستسلام بسهولة فكن قوي وصامد يا عزيزي وتحدي جميع الصعاب
عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا
صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك
برج الجوزاء
مهنيًا: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين
عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك وحاول البداية هذه المرة على أسس الصراحة والتفاهم
صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشكلاتك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين
برج السرطان
مهنيًا: تتبنّى وجهة جديدة مريحة فى عملك، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التى كنت تخطط لها
عاطفيًا: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وقلقه
صحيًا: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية
برج الأسد
مهنيًا: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك فى مجالك العملي، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك وتجعلك تنسى كل الضغوط التى تعرضت لها الفترة الماضية
عاطفيًا: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة
صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل
برج العذراء
مهنيًا: يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية وحتى المضاربات المالية، ولن تخذلك النتائج بل تكون على قدر طموحاتك
عاطفيًا: تبادل الشريك أصدق المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدّمت بعض التنازلات لإرضائه
صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تعود بالفائدة عليك على المستوى النفسي والجسدي
برج الميزان
مهنيًا: نقاشات جادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافًا لنيات بعضهم السيئة وتسعد اخر اليوم بالنتائج وحزن الحساد
عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب
صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما
برج العقرب
مهنيًا: يوم من العلاقات المريحة والجيدة فى مجالك العملي، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط يكون واجد هذا اليوم
عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض تتخلص منهًا قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا
صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك
برج القوس:
مهنيًا: وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية أمام رئيسك فى العمل لعلك تستلم مركزًا أعلى وترقية
عاطفيًا: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك
صحيًا: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا
برج الجدي
مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وأن لا تعتمد على أحد أو الحظ فقط اعتمد على نفسك والحظ سيساعدك اكيد
عاطفيًا: تطلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي قد تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خطّطت له
صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة
برج الدلو
مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع فتسعد ويقف الفلك الى جانبك فى باقى المشاريع أيضا
عاطفيًا: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تعامل الحبيب بقسوة بل كن متساهلًا معه
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل
برج الحوت
مهنيًا: مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك وتجعلك تحسن وضعك المادي، والأمور ليست سوى مسألة وقت فركز واعزم على النجاح
عاطفيًا: لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، ولا تزعجه بأسئلتك الكثيرة
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب طويلًا ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار
برج الحمل
مهنيًا: قضايا مالية واستثمارية وحديث عن مضاربات وتدخّل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك فى هذا الأمر
عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًا ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو إلى سعي لكسب قلبك وممارسة سحرك
صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام
برج الثور
مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا الاستسلام بسهولة فكن قوي وصامد يا عزيزي وتحدي جميع الصعاب
عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا
صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك
برج الجوزاء
مهنيًا: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين
عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك أو يخيّب أملك وحاول البداية هذه المرة على أسس الصراحة والتفاهم
صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشكلاتك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين
برج السرطان
مهنيًا: تتبنّى وجهة جديدة مريحة فى عملك، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التى كنت تخطط لها
عاطفيًا: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وقلقه
صحيًا: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية
برج الأسد
مهنيًا: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك فى مجالك العملي، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك وتجعلك تنسى كل الضغوط التى تعرضت لها الفترة الماضية
عاطفيًا: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة
صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل
برج العذراء
مهنيًا: يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية وحتى المضاربات المالية، ولن تخذلك النتائج بل تكون على قدر طموحاتك
عاطفيًا: تبادل الشريك أصدق المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدّمت بعض التنازلات لإرضائه
صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تعود بالفائدة عليك على المستوى النفسي والجسدي
برج الميزان
مهنيًا: نقاشات جادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافًا لنيات بعضهم السيئة وتسعد اخر اليوم بالنتائج وحزن الحساد
عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب
صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما
برج العقرب
مهنيًا: يوم من العلاقات المريحة والجيدة فى مجالك العملي، وضرورة بذل جهود مضاعفة للتوصّل الى اتفاق حول بعض النقاط يكون واجد هذا اليوم
عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض تتخلص منهًا قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا
صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك
برج القوس:
مهنيًا: وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية أمام رئيسك فى العمل لعلك تستلم مركزًا أعلى وترقية
عاطفيًا: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك
صحيًا: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا
برج الجدي
مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وأن لا تعتمد على أحد أو الحظ فقط اعتمد على نفسك والحظ سيساعدك اكيد
عاطفيًا: تطلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي قد تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط كنت قد خطّطت له
صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة
برج الدلو
مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع فتسعد ويقف الفلك الى جانبك فى باقى المشاريع أيضا
عاطفيًا: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تعامل الحبيب بقسوة بل كن متساهلًا معه
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل
برج الحوت
مهنيًا: مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك وتجعلك تحسن وضعك المادي، والأمور ليست سوى مسألة وقت فركز واعزم على النجاح
عاطفيًا: لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، ولا تزعجه بأسئلتك الكثيرة
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب طويلًا ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار