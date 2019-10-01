خبير ترميم يكشف عن دلالة تطابق واجهتي المتحف القبطي وجامع الأقمر

يلقى الدكتور مجدى منصور مدير عام الصيانة والترميم بوزارة الآثار ومستشار المركز الثقافى القبطى بالقاهرة ورقة بحثية تحت عنوان "المتحف القبطى: التحديات والإنجازات".





مشاركة مدير عام الصيانة والترميم بوزارة الآثار، تأتي ضمن فعاليات الملتقى الأول للتراث القبطي تحت عنوان "العمارة والفنون القبطية: توثيقها والحفاظ عليها" فى الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر والذى ينظمه معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية ببنى سويف تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الحبر الجليل الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.





وأشار رئيس المؤتمر إلى أن انعقاد الملتقى جاء لتأكيد أهمية العمائر القبطية التى تتسم بطرزها وتصميماتها الفريدة، التى تجمع بين القداسة والبساطة والعمق والجمال وركزت فى بنائها على الوظيفة والاستخدام،كما زين الفنانون القدامي تلك العمائر من الخارج والداخل بالفنون والزخارف المختلفة سواءً بالنحت أو الرسم والتلوين وبصفة خاصة الأيقونات التى تعلق علي جدران الكنائس والأديرة من الداخل والرسوم الجدارية التى تنفذ مباشرة على الحوائط أو الأعمدة والقباب والسقوف لذلك وجدنا العمارة والفنون متلازمين فى ذات المنشأ أو المبنى الأثرى.





وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، المنسق الإعلامى للمؤتمر، أن الورقة البحثية للدكتور مجدى منصور تلقى الضوء على مقتنيات المتحف القبطى المتنوعة والتى تمثل فترة زمنية ممتدة من القرن الخامس إلى القرن التاسع عشر الميلادى وتبلغ مساحته شاملة الحديقة والحصن 8000 م ويرجع الفضل في إقامته إلى مرقس باشا سميكة وقد افتتح عام 1910 وعين أول مدير لهذا المتحف.





وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان، بأن واجهة المتحف القبطى نموذج طبق الأصل من واجهة جامع الأقمر الذى شيده الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله عام 519هـ / 1125م، وأشرف على البناء الوزير أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحى المعروف باسم المأمون البطائحى بمنطقة النحاسين.



