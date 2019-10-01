أمير شاهين يكشف عن شخصيته في نصيبي وقسمتك 3

أعرب الفنان أمير شاهين عن سعادته بردود الفعل حول دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، تلك القصة التي حملت أسم "أكدب علي شوية"، والتي جسد فيها شخصية شخصية زوج مخلص لكن رغم ذلك لم يسلم من شكوك زوجته، وتتوالي الأحداث.



وأشار أمير شاهين، في بيان صحفي، إلي سعادته الكبيرة بردود الفعل حول المسلسل بشكل عام، وليس في قصته فقط لأن متعة النجاح في العمل ككل.



وأوضح أمير شاهين، أنه شارك في بطولة الجزء الأول من خلال قصتين، ولم يحالفه الحظ بالمشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، لأن فكرته اعتمدت على البطولة النسائية.



يذكر أن مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.