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منوعات

أول رائد فضاء إماراتي يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من ارتفاع 400 كم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أشعل هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية، منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر على حسابه بموقع "تويتر" صورة قال إنها من على بعد 400 كم عن سطح الأرض.

طالب هزاع المنصوري متابعيه عبر موقع "تويتر" تخمين مكان الصورة حيث قال: "هل يمكنكم التعرف إلى هذا المكان الذي صورته من على ارتفاع 400 كم؟".

وبدأ متابعوه في تخمين اسم المكان فيما طالبه آخرون بالتقاط صورة لمكة المكرمة.

وكان هزاع المنصوري وصل إلى المحطة الفضائية الدولية الأسبوع الماضي، حيث أكد أن تغييرات أصابت جسده بعد مرور 5 أيام على وجوده في الفضاء.

وقال هزاع المنصوري، خلال مكالمة عبر الفيديو مع طلاب في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، يوم الثلاثاء، "حدث الكثير من التغييرات على جسدي، فقد زاد حجم رأسي بسبب اندفاع السوائل، كما تغيرت حاسة الشم لدي، لكنني بدأت أتكيف وأعتاد على ذلك".
أول رائد فضاء إماراتي يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من ارتفاع 400 كم
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