بسبب الثغرات.. آبل تطلق تحديثا جديدا لنظام iOS 13 للمرة الرابعة

فاجأت شركة آبل مستخدمي هواتف آيفون بتحديث جديد لنظام تشغيلها الأحدث iOS13، وأطلقت على الإصدار الأخير منه اسم IOS 13.1.2.



وهرعت آبل إلى إصدار هذه النسخة المعدلة بهدف إصلاح عدد من الثغرات التي تواجدت على النسخة الأصلية.



وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها آبل تحديثًا جديدا منذ إطلاق نظام التشغيل الأصلي في 19 سبتمبر الماضي، فقد أطلقت نظام التشغيل iOS 13.1 كأول تعديل.



وبعد ذلك أطلقت الشركة نظام التشغيل iOS 13.1.1 يوم الجمعة الماضي، وبالأمس، أطلقت الشركة إصدارها الرابع من نفس النظام.