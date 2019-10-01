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ثقافة

الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت وزارة الآثار، تفاصيل التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، والذي نجحت مصر في استرداده من أمريكا بعد جهود مشتركة مع وزارة الخارجية.

التابوت كان معروضا في متحف "المتروبوليتان" في نيويورك، وبعد استرداده تسلمته الخارجية المصرية مكتب المدعي العام الأمريكي بنيويورك.

واستعادة التابوت جاءت نتيجة تعاون السلطتين المصرية والأمريكية علي مدار عام مضى، حيث تم التنسيق بين قنصلية مصر في نيويورك والمدعي العام الأمريكي ووزارة الآثار ومكتب النائب العام في مصر.

يذكر أن التابوت المذهب لنچم عنخ قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية قبل عشرات السنين، ثم بطريقة ما وصل إلي متحف المتروبوليتان الأمريكي الذي اشتراه بتصريح مزور عام ١٩٧١.
الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور
الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور
الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور
الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور
الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور
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