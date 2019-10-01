بعد ظهورها بضمادة طبية.. تفاصيل صادمة عن مرض إليسا

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها في الوطن العربي بعد انتشار فيديو لها أمس الاثنين أثناء وصولها إلى الأراضي السعودية، حيث ظهرت بضمادة طبية على يدها اليمنى وكانت تحاول إخفاءها بملابسها.



وعلم صدى البلد أن إليسا تعاني من تورم جديد في يدها ناتج عن العلاجات السابقة التي خضعت اليها على مدار الأشهر الماضية.



وأثار هذا الأمر حالة من الجدل بسبب ظهورها بهذا الشكل بعد تماثلها الشفاء تماما من مضاعفات علاج سرطان الثدي والذي تسببت في تورم يدها نتيجة سحب المياه المستمر وهو ما أدى إلى انتفخاها، وعلى أثره سافرت النجمة اللبنانية لـ بلجيكا ثم المانيا من أجل تلقي العلاج.



كانت إليسا أعلنت عن تعافيها من مرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "إلى كل اللي بيحبوني".