مفاجأة.. قمة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا بدون VAR

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لن تطبق خلال مواجهة الهلال السعودي ونظيره السد القطري، اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



وقالت صحيفة "الرياضية" حسب مصادرها الخاصة، إنه لن يتم الاستعانة بتقنية الفيديو في رصد المخالفات والأخطاء واتخاذ القرارات في بعض الحالات التحكيمية خلال لقائي الفريقين ذهابًا وإيابًا.



وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن الاتحاد الآسيوي سينهي البطولة دون اللجوء إلى استخدام "VAR"، رغم ما تردد في وقت سابق عن موافقة لجنة الحكام الآسيوية على تطبيق نظام تقنية حكم الفيديو المساعد في الأدوار النهائية.



ويحل الهلال السعودي، ضيفًا على نظيره السد القطري، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة والنصف مساءً بـ الدوحة، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.