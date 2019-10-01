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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يصل جامعة حلوان ليلقي محاضرة في حب مصر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:01 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني،
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سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، منذ قليل إلى مقر جامعة حلوان التي يزورها بدعوة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماجد نجم وذلك لتكريم قداسته وتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس.

ويلقي قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم محاضرة بعنوان: "في حب مصر".

يرافق قداسة البابا تواضروس الثاني وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يضم الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس الثاني الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.
البابا تواضروس الثاني يصل جامعة حلوان ليلقي محاضرة في حب مصر
البابا تواضروس الثاني يصل جامعة حلوان ليلقي محاضرة في حب مصر
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البابا تواضروس الثاني يزور جامعة حلوان ويلقى محاضرة "في حب مصر"

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