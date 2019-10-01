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مرأة

بـ صحبة الفيل.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة غريبة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة غريبة من آخر جلسة تصوير لها.

وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان أبيض أنيق وينتهي بالتل من الأسفل وفيه فتحة ساق كبيرة، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وخاتم أنيق.

ووضعت سلمى ميكب بألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والأيلاينر، وكان شعرها يأخذ تسريحة ديل الحصان مما أبرز جمال إطلالتها.






Love this art work, thank you @p.a.des 🙏🏻
A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Oct 1, 2019 at 5:07am PDT
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