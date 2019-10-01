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برلمان

عبد العال يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب.. وانتخابات اللجان النوعية غدا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:32 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية غدا الأربعاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس للبرلمان، ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة غدا، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناسب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.

ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، فى نهاية يوم الغد.

يأتي ذلك فى الوقت الذي رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس، حيث شهدت تأكيدات واضحة علي دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ورفض جميع دعوات التخريب والهدم من قبل العناصر الإرهابية، فيما وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للحكومة وضرورة أن تكون علي قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يكون توجها للمواطن.
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