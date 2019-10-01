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رياضة

نجم الزمالك يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:56 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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القسم الرياضي
يدرس حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الرحيل بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتقديم طلب رسمي إلى الإدارة للموافقة على رحيله.

وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وجاء قرار حازم بسبب تقلص فرصه في المشاركة وتوتر العلاقة بينه وبين الصربي ميتشو المدير الفني للفريق والذي يعتمد بشكل أساسي على التونسي حمدي النقاز في الجبهة اليمنى ويضع عليه كل ثقته ويراه الأفضل من كافة الجوانب الدفاعية والهجومية.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري.
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