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أخبار البلد

خبراء فى الأشعة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:51 م
المركز الطبى العالمى
المركز الطبى العالمى
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محمد إبراهيم
يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور رينيه شابوه خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى ، يوم 26 أكتوبر 2019.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص حتى 2 م.

كما يستضيف الخبير السويدى الأستاذ الدكتور تيت ماتيسون، خبير جراحة المخ والأعصاب، خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة وأورام العصب السمعى والجسم الصنوبرى، وجراحات آلام العصب الخامس ، فى الفترة من 26 لـ 31 أكتوبر 2019.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص حتى 2 م.

ولسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221 أو زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.
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