أوكورى وقمر يقودان هجوم الاتحاد أمام الجونة بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 .



وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالأتى :



حراسة المرمى : عماد السيد .



خط الدفاع : أسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم .



خط الوسط : نور السيد وأحمد مانجا وخالد الغندور .



خط الهجوم : الأوغندى أوكورى ورزاق سيسيه وخالد قمر .