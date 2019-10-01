إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

بعد إعلان وزارة التموين استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم وعدوة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مره اخري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معيار واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المعايير التي وضعت في استبعاد المواطنين غير صحيحة ولابد من إلغائها حيث أنها ضد مصلحة المواطن في اعتمادها على الممتلكات وفاتورة الكهرباء وغيرها من معايير تدخل في إشكاليات كبيرة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يسكنون في محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى يسجلون لديهم عداد كهربائي واحد بالمنزل وذلك يجعل فاتورة الكهرباء كبيرة وليس من المعقول استبعاد هؤلاء المواطنين لذلك السبب.



وعلق النائب أيضا على المعيار الخاص بامتلاك الفرد سيارة لاستبعاده من التموين، :"من الممكن أن يكون هذا الشخص شاري السيارة بالتقسيط أو كاش لاستخدامها كمشروع ربح له عن طريق برنامج أوبر لإيجاد وسيلة أخرى يتكسب منها فليس من المعقول استبعاده من التموين بسبب ذلك أيضا.



وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه، إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى تنفيذًا لتلك التوجيهات.



ووجه النائب رسالة خاصة للحكومة بالتراجع عن هذه المعايير فورًا واعتماد معيار الدخل فقط وعرضه على اللجنة الوزارية ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب الحذف.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".