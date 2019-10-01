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مرأة

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:35 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور لها خلال تألقها فى إحدى الحفلات الغانئية.

ظهرت ديانا بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان ذهبى طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش الناعم، مما كشف عن أناقتها.

وأكملت ديانا إطلالتها بمجوهرات فخمة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتككزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات
بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات
بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات
بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات
بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات
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