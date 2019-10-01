تصيب بالسرطان.. «البيطريين» تحذر من تناول المقرمشات

حذرت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الاطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء، من استهلاك المقرمشات التي تباع سائبة في المقلة، لانها مجهولة الهوية والمكونات ومصدر الصبغات المستخدمة بها، وغير محددة تواريخ الصلاحية الخاصة بها، بالاضافة الي تعرضها لسوء العرض والتخزين مما قد يؤدي الى زرنخة الزيوت الداخلة في تصنيعها.



وأكدت زكي بندوة في "صدي البلد" ان إمكانية نمو فطري خطر عليه من النوع الذي يفرز سموما كبيرة ، وتؤثر على الجهاز العصبي وتصيب بالسرطان وبالنسبة للاطفال فيتعودون عليها وتصيبهم بالسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض الجهاز الدوري من قلب وأوعية دموية ورفع نسبة الكوليسترول ، وتصلب الشرايين وفقد الشهية عند الاطفال، لأنه يأكل الوجبات الغذائية السليمة.



أوضحت عضوة المجلس، ان المقرمشات "الفنكوش" ورقائق البطاطس المباعة عند العطارين، مكونة من مواد مجهولة المصدر، تحتوى على تركيزات أعلى من المسموح به من مادة أكريلامايد "acrylamide"، والتى تتكون خلال عملية إعداد وتجهيز هذه الأطعمة بالقلي أو التحميص ، وقد ثبت دورها فى رفع خطر الإصابة بالسرطان.



وأوضحت: أنه عندما يتم طهى الطعام فى درجات حرارة مرتفعة، فإنه تحدث عملية حيوية تعرف باسم "تفاعل ميلارد"، والذي يضيف إلى تلك الأطعمة مذاقًا مميزًا، وتصبح مقرمشة، ولكن للأسف يساهم هذا التفاعل فى إنتاج مادة الأكريلاميد المسرطنة.



كذلك اصدر مستشفى 57357 بيانًا يحذر فيه من تسبب مادة acrylamide في احتمالية الاصابة بالسرطان وحذر من استهلاك المواد الغذائية التي قد تحتويها نتيجة قليها او تحميصها.

