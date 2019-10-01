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رياضة

صدمة في الإنتر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:05 م
انتر ميلان وبرشلونة
انتر ميلان وبرشلونة
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محمد رشاد
أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، غياب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، عن مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لوكاكو لم يسافر معنا لشعوره بآلام خفيفة في عضلات الفخذ".

وأضاف: "كان يعاني من تلك المشكلة لمدة عشرة أيام، وكانت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها سلبية، لذلك لم نرغب في المخاطرة به".

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة برشلونة على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة تشامبيونزليج.

يُذكر أن برشلونة تعادل سلبيا مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا في الجولة الأولى، كما تعادل إنتر ميلان على أرضه مع سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله.
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