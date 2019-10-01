في ذكرى ميلاد الراحل الفنان محمد الكحلاوي.. تعرف على سر رفضه الغناء أمام هذا الشخص

يوافق اليوم 1 اكتوبر ذكري ميلاد الفنان الراحل رائد الاغنية البدوية محمد الكحلاوي الذي بدأ حياته موظفا في السكك الحديدية وكان يلازم نادي "الزمالك" ونادي "الترسانه" في سفرياتهما.. تعرف علي سر رفضه الغناء أمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال هذا التقرير.



الاسم والميلاد



محمد مرسي عبد اللطيف ولد في 1 اكتوبر عام 1912 بمركز "منيا القمح" تربي وسط عائلة فنية و تعلم كثيرا من خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي و ترك وظيفته وعمل في الاذاعة حينما نشأت عام 1938 وخرج من بيته بـ 20 قرشا وعاد بـ 38 الف جنيه .



البداية الفنية



كان محمد الكحلاوي يعمل "كومبارس" في فرقة "عكاشه" و في أحد الأيام لعب القدر لعبته حيث تأخر مطرب الفرقه زكي عكاشة وطلب منظم الحفل من محمد الكحلاوي انه يغني لتسلية الجمهور حتي يأتي زكي عكاشه وتجاوب معه الجمهور بشدة فهرب من "المسرح".. سافر "الكحلاوي" مع فرقة "عكاشة" الي الشام وعادت الفرقة بعد شهرين وظل هو هناك لثماني سنوات يتعلم الغناء البدوي حتي اصبح رائد الاغنية البدوية وعاد الي مصر بمبلغ 38 ألف جنيه وقتها كانت ثروة ضخمه قام بإنشاء شركة "انتاج" وكانت وقتها اكبر ثاني شركة انتاج في الوطن العربي.



حصل "الكحلاوي" علي اكثر من جائزة أبرزها جائزة افضل ممثل عن فيلم "الذلة الكبري" و جائزة الملك "محمد الخامس" وهو صاحب الاغنية الدينية الشهيرة "لأجل النبي" وقدم حوالي 40 فيلما سينمائيا من أبرزها فيلم "ابن الفلاح" تم عرضه في عام 1948 و فيلم حسن وحسن تم عرضه في عام 1945.



ظهرت ابنته الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي في لقاء تلفزيوني و كشفت سر رفض أبيها الغناء في احدى الحفلات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما طلب منه الغناء ورفض واعتذر مؤكدا أن صوته "للرسول" فقط وليس لأي مخلوق.



فارق محمد الكحلاوي الحياة في عام 1982 عن عمر يناهز 70 عاما.