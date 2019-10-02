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رياضة

ريفربليت يضرب بوكا جونيورز بثنائية نظيفة في كأس الليبرتادوريس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
حقف فريق ريفر بليت الفوز على منافسه بوكا جونيورز بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس على ملعب المونيمونتال.

سجل الهدف رافئيل سانتوس وذلك من ركلة جزاء بالدقيقة 8.

وفي الشوط الثاني نجح ريفر بليت من اضافة الهدف الثاني بالدقيقة ٧٠ عن طريق ايجناسيو فرنانديز

وبهذا الانتصار اقترب حامل اللقب من بلوغ المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب، التي ستقام في ملعب "لابوموبونيرا" صباح يوم 23 أكتوبر الجاري.

وأنهى بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيكولاس كابالدو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد تدخله العنيف ضد إنزو بيريز، لاعب ريفر بليت.
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