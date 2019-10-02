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تعليم

التعليم: نقلة تطويرية كبرى في بنك المعرفة المصري خلال أسابيع

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياسمين بدوي
عاد وزير التربية والتعليم إلى القاهرة، من رحلة عمل شاقة في المملكة المتحدة، تم خلالها التفاوض على المرحلة المقبلة من تطوير بنك المعرفة المصري بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية والمعرفية في العالم .

وأشار الوزير، عبر صفحته على فيس بوك، إلى أن اجتماعاته في بريطانيا، تضمنت لقاءات مكثفة مع مؤسسات عالمية مثل: "SpringerNature/ Ckarivate Analytics/ PanWorld Education (Britannica and CDSM)/ IIN IKNITO/ ClinicalKey/ Incision/ Elsevier BV/ Institute of Engineeribg & Technology (IET)/ DCA/ Wiley/ Emerald/ MuseGlobal/ Institute of Physics/ Welters Kluwer Health (OVID Technology)/ Taylor & Francis
Sage".

ونوه إلى أن المفاوضات تضمنت الرؤية المصرية المستقبلية لبنك المعرفة المصري ودوره في التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي وتصنيف الجامعات المصرية وكذلك التوسع في المنطقة العربية ودول أفريقيا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الأسابيع المقبلة ستشهد نقلة كبرى لبنك المعرفة المصري ، والذي يعد نموذجا معرفيا فريدًا من نوعه على مستوى العالم.
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