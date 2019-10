التعليم: نقلة تطويرية كبرى في بنك المعرفة المصري خلال أسابيع

عاد وزير التربية والتعليم إلى القاهرة، من رحلة عمل شاقة في المملكة المتحدة، تم خلالها التفاوض على المرحلة المقبلة من تطوير بنك المعرفة المصري بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية والمعرفية في العالم .





وأشار الوزير، عبر صفحته على فيس بوك، إلى أن اجتماعاته في بريطانيا، تضمنت لقاءات مكثفة مع مؤسسات عالمية مثل: "SpringerNature/ Ckarivate Analytics/ PanWorld Education (Britannica and CDSM)/ IIN IKNITO/ ClinicalKey/ Incision/ Elsevier BV/ Institute of Engineeribg & Technology (IET)/ DCA/ Wiley/ Emerald/ MuseGlobal/ Institute of Physics/ Welters Kluwer Health (OVID Technology)/ Taylor & Francis

Sage".





ونوه إلى أن المفاوضات تضمنت الرؤية المصرية المستقبلية لبنك المعرفة المصري ودوره في التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي وتصنيف الجامعات المصرية وكذلك التوسع في المنطقة العربية ودول أفريقيا.