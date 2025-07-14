سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الإثنين 14-7-2025

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.
أسعار الريال السعودي للشراء والبيع في البنوك:
مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 13.224 جنيه
بيع: 13.251 جنيه
بنك HSBC
شراء: 13.190 جنيه
بيع: 13.210 جنيه
المصرف العربي الدولي
شراء: 13.187 جنيه
بيع: 13.214 جنيه
QNB الأهلي
شراء: 13.181 جنيه
بيع: 13.208 جنيه
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
شراء: 13.175 جنيه
بيع: 13.202 جنيه
بنك التعمير والإسكان
شراء: 13.173 جنيه
بيع: 13.238 جنيه
البنك المركزي المصري
شراء: 13.171 جنيه
بيع: 13.208 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء: 13.163 جنيه
بيع: 13.201 جنيه
البنك المصري الخليجي
شراء: 13.159 جنيه
بيع: 13.185 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء: 13.152 جنيه
بيع: 13.201 جنيه
ميد بنك
شراء: 13.149 جنيه
بيع: 13.279 جنيه
بنك مصر
شراء: 13.141 جنيه
بيع: 13.214 جنيه
البنك الأهلي المصري
شراء: 13.141 جنيه
بيع: 13.214 جنيه
بنك قناة السويس
شراء: 13.131 جنيه
بيع: 13.218 جنيه
كريدي أجريكول
شراء: 13.120 جنيه
بيع: 13.210 جنيه
بنك البركة
شراء: 13.118 جنيه
بيع: 13.211 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK)
شراء: 13.095 جنيه
بيع: 13.224 جنيه
بنك التنمية الصناعية
شراء: 13.079 جنيه
بيع: 13.315 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
شراء: 12.990 جنيه
بيع: 13.220 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 12.844 جنيه
بيع: 13.211 جنيه
المصرف المتحد
شراء: 12.751 جنيه
بيع: 13.213 جنيه