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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الإثنين 14-7-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في تعاملات البنوك اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، والبنك المركزي المصري.

أسعار الريال السعودي للشراء والبيع في البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 13.224 جنيه

بيع: 13.251 جنيه

بنك HSBC

شراء: 13.190 جنيه

بيع: 13.210 جنيه

المصرف العربي الدولي

شراء: 13.187 جنيه

بيع: 13.214 جنيه

QNB الأهلي

شراء: 13.181 جنيه

بيع: 13.208 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 13.175 جنيه

بيع: 13.202 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.173 جنيه

بيع: 13.238 جنيه

البنك المركزي المصري

شراء: 13.171 جنيه

بيع: 13.208 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 13.163 جنيه

بيع: 13.201 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء: 13.159 جنيه

بيع: 13.185 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 13.152 جنيه

بيع: 13.201 جنيه

ميد بنك

شراء: 13.149 جنيه

بيع: 13.279 جنيه

بنك مصر

شراء: 13.141 جنيه

بيع: 13.214 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 13.141 جنيه

بيع: 13.214 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 13.131 جنيه

بيع: 13.218 جنيه

كريدي أجريكول

شراء: 13.120 جنيه

بيع: 13.210 جنيه

بنك البركة

شراء: 13.118 جنيه

بيع: 13.211 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 13.095 جنيه

بيع: 13.224 جنيه

بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.079 جنيه

بيع: 13.315 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

شراء: 12.990 جنيه

بيع: 13.220 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 12.844 جنيه

بيع: 13.211 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 12.751 جنيه

بيع: 13.213 جنيه

أسعار الريال السعودي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

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