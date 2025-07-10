متوسط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10 يوليو 2025

واصل الريال السعودي تراجعه في البنوك المصرية علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، في البنوك العاملة في مصر .

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.24 جنيه للشراء و 13.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند 13.23 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ليسجل 13.22 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي ليسجل 13.22 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بي سي ليسجل نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 13.21 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

ونزل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي ليسجل نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 13.18 جنيه للشراء و 13.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي في بنوك (قناة السويس، مصر، القاهرة، الأهلي) لنحو 13.17 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند 13.16 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.09 جنيه للشراء و 13.27 جنيه للبيع.

وواصل تراجعه في بنك العقاري المصري العربي ليسجل 12.88 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

وانخفض في بنك المصرف المتحد ليسجل 12.78 جنيه للشراء و 13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي الخميس

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.21 جنيه للشراء و 13.24 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الخميس

13.24 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم

13.23 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الجمارك اليوم

13.41 جنيه.