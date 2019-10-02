البديل الآمن للفسيخ .. تعرف على حامي قلوب المصريين

لا يقبل الكثيرون على تناول سمك السردين بسبب رائحته الحادة المميزة ، وتقول شيرين زكي ريس لجنة سلامة الغذاء للأسف لا يدركون فوائده الجمة للصحة..





سمك السردين المملح يعد البديل الآمن للفسيخ حيث إن حجمه الصغير مقارنة بالفسيخ يجعله أأمن وأسرع في التمليح حيث يحتاج الى حوالي اسبوع للسردين صغير الحجم وعشرة أيام فقط للأحجام الأكبر ، خاصة لو تم تمليحه بطرق سليمة في المنزل ، أو شرائه من اماكن تتبع الشروط الصحية والنظافة العامة .





فوائد السردين :





فوائد السردين عظيمة خاصة أنه يعد الأعلى في احتوائه على الأوميجا 3 والذي له دور فعال في حماية القلب والشرايين ، وخلايا المخ التي تتكون في أغلبها من الدهون ، ولذلك يعد سكان السواحل المستهلكين للسردين بانتظام الأقل عرضة لأمراض القلب والشرايين





ينصح بتناول أسماك السردين بانتظام للأشخاص المصابين بالأنيميا وفقر الدم ، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين ب12، والذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأعصاب والخلايا.





أظهرت أبحاث السرطان أن تناول الكالسيوم وفيتامين (د) يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، ويعد السردين حسب هذه الدراسة من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د).





يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د، والتى تفيد فى الوقاية من سرطان القولون، كما يعمل الكالسيوم على تقوية العظام والأسنان .





يعمل على تخفيف الوزن بصورة واضحة، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، كما أنه يعد من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية، كما أنه يقدم للجسم كميات كبيرة من البروتين .





لأن سمك السردين غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تقلل من فرصة الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والتوتر .





تساعد الدهون والبروتينات الصحية الموجودة داخل السردين على تنظيم مستوى السكر في الدم.









يعمل على تحسين مناعة الجسم ، حيث يساعد زيت السمك على زيادة عدد خلايا المناعة فى الجسم .





يحتوى السردين على السلينيوم الذى يحمى من الإصابة بأمراض القلب واضطربات الغدة الدرقية.





تنحصر الأضرار الناجمة عن تناول السردين في الإفراط في تناوله ، وتظهر على شكل الأعراض التالية :





الإسهال.

التقيؤ.

التسمم.

ارتفاع في معدلات ضغط الدم.

الإصابة بمرض الارتكاريا.

ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الجسم.