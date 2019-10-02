بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

تصدرت الفنانة نرمين الفقي، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ظهورها بعدد من الاطلالات الساحرة مؤخرا .





واعتادت "نرمين الفقى " على مشاركة متابعيها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بأحدث الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو فى حياتها اليومية.





وعرفت بذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس والأزياء التى تزيد من أناقتها وجمالها، فهى تعتمد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة.





وتعتمد "نرمين " على تسريحات شعر مختلفة واستخدام مساحيق تجميل تضفى لمسة جمالية على إطلالتها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.



