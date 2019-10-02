هند النعساني: السيسي يؤكد التزام الدولة بحقوق المواطنين البسطاء.. فيديو

علقت الإعلامية هند النعساني، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين.



وقالت هند النعسانى في برنامجها "صباح البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكدت وزارة التموين الإلتزام بتوجيهات الرئيس السيسي بعدم المساس بمحدودي الدخل".



وتابعت هند النعساني:" التوسع في استخراج بطاقات تموينية جديدة لأي شخص من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، و الحكومة مستمرة في تلقى التظلمات ومن يثبت أحقيته في الدعم التمويني سيتم إدراجه مرة أخرى ".



وأكملت هند النعساني:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت التزام الدولة بحقوق المواطنين البسطاء".

