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هند النعساني: السيسي يؤكد التزام الدولة بحقوق المواطنين البسطاء.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
علقت الإعلامية هند النعساني، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين.

وقالت هند النعسانى في برنامجها "صباح البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أكدت وزارة التموين الإلتزام بتوجيهات الرئيس السيسي بعدم المساس بمحدودي الدخل".

وتابعت هند النعساني:" التوسع في استخراج بطاقات تموينية جديدة لأي شخص من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، و الحكومة مستمرة في تلقى التظلمات ومن يثبت أحقيته في الدعم التمويني سيتم إدراجه مرة أخرى ".

وأكملت هند النعساني:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت التزام الدولة بحقوق المواطنين البسطاء".
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