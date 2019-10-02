7 أكتوبر.. انطلاق فعاليات منتدى المدن الذكية بالأقصر

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال فعاليات المنتدى العربي للمدن الذكية التي سوف تنطلق فى الفترة من ٧ وحتى ٩ أكتوبر الجاري بمكتبة مصر العامة، ويأتي هذا العام بعنوان المدن الذكية ودور الابتكار فيها وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم .





وقال احمد همام خبير تكنولوجيا المعلومات ومنسق عام المؤتمر ان الاقصر تستضيف المؤتمر للمرة الثالثة وستنفذ خلال المنتدى ورشة تدريبية تتناول محاورها التعريف وخصائص المدن الذكية ولماذا التوجه الى المدن الذكية ونماذج من المدن الذكيه العالمية.





وأضاف سيد الزناتى أحد منظمي المؤتمر ومدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر انه يعقد هذا العام ضمن خطة المنتدى العربى للمدن الذكية لعام 2019 لتلبية احتياجات المدن والمحافظات والبلديات العربية من خلال نقل التجارب الناجحة وتوفير خدمات التأهيل والتدريب فى مجال التحول الرقمي والذكي بين المدن العربية الأعضاء فى منظمة المدن العربية وتمكينها فى سعيها للوصول للمدن الذكية.



