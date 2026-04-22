ماكرون يعلن مـ.قتل جندي فرنسي ثاني من قوات اليونيفيل جراء إصابته في جنوب لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، اليوم الأربعاء، وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل متأثرا بجروحه بعد إصابته في جنوب لبنان.





وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس"، إن العريف أنيسيت جيراردان من فوج المشاة 132 توفي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها على يد مقاتلي حزب الله.





وأضاف الرئيس الفرنسي أن العريف أنيسيت جيراردان أعيد إلى الوطن يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "استشهد في سبيل فرنسا".





و أفاد بأن الأمة التي ستحيي يوم الخميس ذكرى الضابط فلوريان مونتوريو، الذي قتل في الكمين نفسه، تعرب عن حزنها العميق لفقدان العريف أنيسيت جيراردان وتضحيته، كما تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأحبائه وعائلات الجرحى الآخرين.





وأشاد ماكرون بالالتزام المثالي للقوات الفرنسية ضمن اليونيفيل التي تعمل بشجاعة وتصميم في خدمة فرنسا والسلام في لبنان.