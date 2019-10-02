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مرأة

منها الخراج.. أسباب تصيبك بآلام الأسنان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:08 م
منها طحن الأسنان
منها طحن الأسنان في الليل ..7 أسباب تصيبك بآلامها
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلام الأسنان، حيث يجهلون الأسباب التي تؤدى إلى تعرضهم لآلام الاسنان، وقالت طبيبة الأسنان سارة التجاني إن أسباب تعرض الأشخاص لآلام الأسنان تتمثل فيما يلي:

تسوس الأسنان:
هو سبب شائع جدًا لوجع الأسنان. إذا لم يتلق الشخص العلاج.

تجاويف الأسنان :
تحدث التجاويف عندما تكسر الأحماض والبكتيريا المينا وتتغذى على الأنسجة الرقيقة داخل السن؛ ما يتسبب في آلام الأسنان.

التهاب الجيوب الانفية :
التهابات الجيوب الأنفية قد تسبب أيضًا ألمًا في الأسنان.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لوجع الأسنان:

فقدان حشو مما يجعل عصب الأسنان متألم.
خراجات الأسنان
تصادم الفك
ضرس العقل
الطعام عالق في الأسنان أو اللثة
مرض اللثة
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