Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحلوجي: لدينا 25 متحف إقليمي.. وهذا هو الهدف من إنشائها.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:53 م
المتاحف الإقليمية
المتاحف الإقليمية - تعبيرية
Advertisements
هاني حسين
قال محمود الحلوجي مدير المتاحف الإقليمية السابق، إن مصر لديها 25 متحف إقليمي بعضهم مفتوح والبعض تحت الإنشاء، كما يتم إنشاء متاحف جديدة.

وأضاف محمود الحلوجي في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم إعادة افتتاح متحف طنطا منذ أسبوعين بعدما كان مغلقا لأكثر من 15 سنة، ويعتبر من أهم وأقدم المتاحف الإقليمية.

وتابع محمود الحلوجي:" أهم ما يميز متحف طنطا أنه يتحدث عن منطقة وسط الدلتا منذ العصر الفرعوني وحتى الأن".

وأكمل محمود الحلوجي:" جاري العمل على تطوير متحف في المنصورة ولدينا متاحف في السويس والإسماعيلية وبني سويف والفيوم"، مضيفا:" الغرض من المتاحف الإقليمية توعية المواطنين بكل إقليم بأهمية المنطقة وتاريخها وأثارها وحضارتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآثار: افتتاح متحف طنطا السبت المقبل بعد انتهاء ترميمه وتطويره

بتكلفة 18 مليون جنيه.. تطوير متحف آثار طنطا.. نواة حقيقية للحفاظ على الهوية المصرية.. ومقصدا للباحثين والزوار وطلاب محافظات الدلتا

سر عبقرية متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. حكاية تكررت في التاريخ المصري

تفتتحه وزارة الآثار اليوم.. حكاية متحف طنطا المغلق منذ 19 عاما

يمثل أهمية كبرى لـ الغربية.. أول صور لمتحف طنطا بعد افتتاحه

صدى البلد داخل متحف طنطا بعد افتتاحه لأول مرة منذ 19 عاما.. عرض 2005 قطع أثرية.. أيقونات وتماثيل ولوحات تكشف تاريخ الدلتا

ترشيحاتنا

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

أنا أم لـ 4 أولاد والماضي انتهى.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة لجمهورها

موقف صالح جمعة.. مران بدني للغائبين عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

‎صراع بين الأهلي والزمالك على ضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

موعد والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أضرار الإكثار من السردين

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

حدث نادر فى السعودية.. إعصار هيكا يضرب 6 مناطق فى المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

شاهد.. ظهور سمكة شيطان البحر العملاقة في مياه البحر الأحمر

شارموفرز يشعل الأجواء فى حفل الجامعة البريطانية.. صور