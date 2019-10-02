الحلوجي: لدينا 25 متحف إقليمي.. وهذا هو الهدف من إنشائها.. فيديو

قال محمود الحلوجي مدير المتاحف الإقليمية السابق، إن مصر لديها 25 متحف إقليمي بعضهم مفتوح والبعض تحت الإنشاء، كما يتم إنشاء متاحف جديدة.



وأضاف محمود الحلوجي في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه تم إعادة افتتاح متحف طنطا منذ أسبوعين بعدما كان مغلقا لأكثر من 15 سنة، ويعتبر من أهم وأقدم المتاحف الإقليمية.



وتابع محمود الحلوجي:" أهم ما يميز متحف طنطا أنه يتحدث عن منطقة وسط الدلتا منذ العصر الفرعوني وحتى الأن".



وأكمل محمود الحلوجي:" جاري العمل على تطوير متحف في المنصورة ولدينا متاحف في السويس والإسماعيلية وبني سويف والفيوم"، مضيفا:" الغرض من المتاحف الإقليمية توعية المواطنين بكل إقليم بأهمية المنطقة وتاريخها وأثارها وحضارتها".